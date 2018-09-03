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Макрон рассказал о мечте Путина разрушить ЕС

03:19, 03 сентября 2018
Мир
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REUTERS

Глава государства признался, что уважает его как лидера, однако считает, что он мечтает о развале ЕС.

«Я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — сказал президент Франции.

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Теги: #Макрон