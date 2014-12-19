МИД Израиля раскритиковал позицию Европарламента по Палестине

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, передает zn.ua со ссылкой на BBC.

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"Евросоюз должен понять: ответственность за переговорный процесс лежит не только на Израиле, но и на Палестинской автономии", - сказал Авигдор Либерман.

Он также отметил, что, не смотря на принятие Европарламентом Палестины, без согласия Израиля ничего не изменится. Кроме этого, по мнению главы МИДа, палестинский план мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, предложенный ООН, является хитростью.

Проект резолюции был предложен Иорданией. Согласно ему мирный договор между Палестиной и Израилем должен быть заключен в течение года, а в результате - израильская "оккупация" должна завершиться в трехлетний срок.

"Было бы лучше, если бы Совет Безопасности занимался вопросами действительно важными для граждан мира, такими как теракты на этой неделе в Австралии и Пакистане ... и не тратил время на трюки палестинцев", - добавил израильский министр.

По его мнению, проект резолюции только усугубит имеющийся конфликт.