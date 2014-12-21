В США застрелили полицейского

По данным USA Today, подозреваемый задержан, ведется расследование, сообщает Lenta.ru.

В ближайшее время состоится специальная пресс-конференция, на которой будут обнародованы подробности произошедшего.

Уточняется, что после стрельбы в полицейского, подозреваемый пытался скрыться на транспортном средстве.

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20 декабря двое полицейских были застрелены в Нью-Йорке. Патрульных Вэньцзяня Лю и Рафаэля Рамоса убили в служебном автомобиле.

В убийстве подозревается Исмаил Абдулла Бринсли, который, по данным СМИ, таким способом хотел отомстить за погибших от рук полицейских афроамериканцев. Бринсли был найден недалеко от места преступления с простреленной головой. Предположительно, он покончил с собой.