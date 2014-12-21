Экс-глава Еврокомиссии: Путин до 2012 года был не против вступления Украины в ЕС

15:55, 21 декабря 2014
Мир
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Президент России Владимир Путин на протяжении многих лет был согласен с членством Украины в ЕС. Об этом заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

REUTERS

Как пишет Welt am Sonntag, по словам Баррозу, Путин до 2012 года не имел никаких возражений против присоединения Украины к ЕС, и Москва на протяжении пяти лет до этого получала детальную информацию о ходе переговоров об ассоциации Украины с Евросоюзом, передает Росбалт.

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"После переизбрания в 2012 году Путин изменился. Если сегодня он говорит, что его застигли врасплох, то он говорит неправду", — утверждает экс-глава Еврокомиссии.

Баррозу добавил, что "Брюссель держит открытыми двери для Киева", однако в ближайшее время Украина не сможет вступить в ЕС, так как ей предстоит "проделать огромную работу в области реформ".

Кроме того, бывший глава Еврокомиссии выразил мнение, что Россия уже не является мировой державой. "Место России займет Китай, и он будет иметь несравненно большее влияние", — считает он. Он также выразил сомнение в том, что экономические проблемы России могут привести к глобальному кризису.

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