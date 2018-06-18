Украинский интерес. Надежды между Киевом и Брюсселем, прагматизм по-русски и «николайчик» от Обамы



«Европейская неделя» для Украины оказалась весьма диалектичной. И дело не только в том, что Петра Порошенко не пригласили на заседание Европейского Совета в Брюсселе, где политики Старого Света подводили итоги уходящего года. Заседание Совета ассоциации Украина – ЕС при участии Арсения Яценюка и членов Кабинета Министров прошло без решающих прорывов в двусторонних отношениях. Отметим, что европейские политики довольно скептически отнеслись к призывам главы украинского правительства профинансировать преобразования в Украине, дав понять, что катализатором финансирования могут стать реформы. Подсластил пилюлю глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, призвавший страны Европейского Союза собрать 2 миллиарда евро для помощи Украине. Евросоюз принял решение усилить санкции против России, а Ангела Меркель увязала их отмену с уважением суверенитета Украины, которое должен продемонстрировать Кремль.

Побывавшая в Киеве Федерика Могерини обошлась без сенсационных заявлений, заверив, что ЕС тверд в поддержке украинского народа, но не станет указывать, какие именно реформы должна проводить наша власть. Полагаю, что главный европейский дипломат немного лукавит по причине четкого осознания всей ухабистости и продолжительности пути украинской евроинтеграции. Несмотря на публично выказываемый по этом вопросу оптимизм, осознает неоднозначность европейской перспективы и Петр Порошенко, не только простивший и попросивший прощения у всей польской элиты, но и решивший присоединиться в качестве локомотива к процессу отмены внеблокового статуса Украины.

По всей видимости, катализатором роста решимости украинского руководства стали последние заявления их российских визави. Уходящая неделя была наполнена противоречивыми заявлениями Владимира Путина и его подчиненных. В ходе традиционной пресс-конференции российский президент привычно выдавал в информационное пространство причудливую смесь мессиджей, где нашлось место и «перевороту в феврале», и «карательным операциям украинских властей на Донбассе», и признанию стремления Петра Порошенко к миру. Если вспомнить, что и Сергей Лавров назвал украинского президента «единственным шансом для страны», впору задуматься о причинах смены тональности заявлений из Москвы. К размышлениям подталкивает падение российского рубля и нарастающий экономический кризис в России, способный поставить крест на мифе о третьем Риме. Показательно, что глава российского внешнеполитического ведомства не забыл и об уникальности позиции России, назвав ее единственной стороной, выступающей за сохранение Донбасса в составе Украины. Впрочем, Дмитрий Медведев свою роль «злого следователя» исполнил не менее прилежно, пообещав фактическое закрытие российского рынка труда для граждан Украины.

Внушительной ложкой дегтя могло стать намерение корпорации Chevron свернуть сотрудничество с Украиной в деле разведки и добычи сланцевого газа на Олесской площади. Дело здесь, как представляется, в экономике: стремительное падение цены нефти не только размывает российские «духовные скрепы», но и наращивает прагматизм транснациональных корпораций. Но Барак Обама успел порадовать украинцев накануне дня Святого Николая, подписав «Акт о поддержке свободы в Украине», недавно принятый Конгрессом. Американский президент теперь вынужден прислушиваться к позиции республиканского большинства законодателей, дабы не сделать участие своих однопартийцев в президентской кампании 2016 года формальностью.