Греция подписала военный контракт с Россией – СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на военный источник в Афинах.

"Контракт на поставки запасных частей к "Тор-М1" и "Оса-АКМ" подписан на этой неделе", - сказал источник.

Сумма контракта не называлась. "Важно не только денежное выражение, а то, что Греция сочла интересы своей обороноспособности важнее, чем введенные против России санкции. Для Греции этот контракт очень важен, поскольку позволяет поддерживать на должном уровне противовоздушную оборону", — сказал источник.

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В начале апреля этого года главы МИД стран НАТО заявили, что приостанавливают практическое и военное сотрудничество между НАТО и Россией.