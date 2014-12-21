Греция подписала военный контракт с Россией – СМИ
14:30, 21 декабря 2014Мир
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Греция подписала с Россией контракт на поставки запасных частей к системам противовоздушной обороны "Тор-М1" и "Оса-АКМ".
Сумма контракта не называлась
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на военный источник в Афинах.
"Контракт на поставки запасных частей к "Тор-М1" и "Оса-АКМ" подписан на этой неделе", - сказал источник.
Сумма контракта не называлась. "Важно не только денежное выражение, а то, что Греция сочла интересы своей обороноспособности важнее, чем введенные против России санкции. Для Греции этот контракт очень важен, поскольку позволяет поддерживать на должном уровне противовоздушную оборону", — сказал источник.
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В начале апреля этого года главы МИД стран НАТО заявили, что приостанавливают практическое и военное сотрудничество между НАТО и Россией.
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