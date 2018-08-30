Die Zeit: Срыв нового перемирия на Донбассе никого не удивил

За четыре года войны было много договоренностей об остановке боев, но ни одна из них так и не была воплощена.

Новое перемирие на Востоке Украины должно было стартовать перед началом учебного года в школах. Но договоренности об остановке огня сорвались буквально сразу же.

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, добавляя, что заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил о фиксации более чем 70 нарушений чуть ли не сразу после объявления перемирия. Вооруженные силы Украины тоже подтвердили, что несмотря на запланированное прекращение огня в полночь в среду, силы России устроили новые обстрелы вблизи Мариуполя. В Луганске российские боевики уверяли, что соблюдают перемирие, а в Донецке главари террористов пытались обвинить украинскую армию в том, что она якобы открыла огонь вблизи Горловки.

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Издание пишет, что надежды на то, что на этот раз перемирие действительно будет установлено, почти не было. За четыре года войны стороны часто договаривались о прекращении огня, к примеру, перед Рождеством, Пасхой или началом обучения в школах. И каждый раз выстрелы раздавались за считанные минуты после объявления перемирия.

Die Zeit также отмечает, что с начала года Вооруженные силы Украины потеряли 70 солдат, еще 400 были ранены. В это же время, ОБСЕ посчитала, что за первое полугодие на Донбассе погибли 30 мирных жителей, а 130 – получили ранения.