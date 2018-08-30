СМИ узнали о попытках Катара влиять на политику США через друзей Трампа

В 2017 году Катар потратил $16,3 млн на продвижение интересов в США, на июнь этого года на страну работают уже 23 лоббистские фирмы.

Политика Катара в отношении лоббирования своих интересов в США изменилась с приходом к власти Дональда Трампа.

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Как сообщает The Wall Street Journal, ориентируясь на тот факт, что президент США часто полагается на советы друзей и помощников, представители Катара пытаются установить контакт с людьми из окружения Трампа, передает kommersant.

В 2017 году Катар потратил $16,3 млн на продвижение интересов в США, по состоянию на июнь 2018 года на страну работают уже 23 лоббистские фирмы (в 2016 году их было 7).