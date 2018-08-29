В Москве при загадочных обстоятельствах погиб топ-менеджер международной сталелитейной компании

В НЛМК не комментируют подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств. Недавно компания столкнулась с проблемой обвала стоимости акций в России из-за информации о возможном изъятии сверхдоходов правительством.

Бруно Чарльз де Куман, назначенный в июне 2017 года вице-президентом по исследованиям и разработкам в НЛМК погиб в Москве при загадочных обстоятельствах.

Об этом информирует РБК со ссылкой на сообщение компании. "С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", - говорится в сообщении. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.

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Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Компания состоит из трех дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США.

Должность вице-президента по исследованиям и разработкам была введена в НЛМК в прошлом году, и де Куман стал первым, кто занял этот пост.

НЛМК - один из крупнейших в России производителей стали. В списке Forbes крупнейших российских частных компаний он занимает 12 место. Группа принадлежит бизнесмену Владимиру Лисину, который, по версии того же Forbes, занимает 57 строчку самых богатых людей в мире.

Известно, что состояние Лисина упало на 4% (832 млн долларов) после того, как в начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изымать сверхдоходу у металлургических компаний.

В письме, направленном Белоусовым Путину, указывались 14 компаний, в том числе и НЛМК. Правительство отвергло эту идею, но акции компаний пошли резко вниз.

Сам Лисин резко раскритиковал предложение Белоусова.

Британская газета Times посвятила гибели Бруно Чарльза де Кумана целую страницу. По большей части, правда, в статье рассказывается о его боссе - Владимире Лисине, о его пути в большой бизнес, замках в Великобритании и о взаимоотношениях с Кремлем.

Несмотря на отсутствие признаков насильственной смерти, пишет Times, падения из окон в российском обществе всегда воспринимаются с подозрением.

Газета напоминает, что в последние несколько лет, неожиданно упав с большой высоты, погибли российский оппозиционер (вероятно, имеется в виду активист движения "Солидарность" Алексей Строганов), генерал МВД (видимо, имеется в виду Борис Колесников, выпавший из окна во время допроса в СКР) и два журналиста.

Источники, близкие к следствию, говорят, что версия об убийстве не рассматривается, но официального заявления на этот счет СКР пока не сделал.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве горело здание Центробанка России.