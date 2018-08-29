Северная Ирландия поставила рекорд в мировой истории, прожив 590 дней без правительства
В Северной Ирландии не могут назначить правительство уже 590 дней, что является рекордом в мировой истории.
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Как говорится в сюжете ТСН, правительство распалось в январе 2017 года из-за провального экологического проекта.
Вскоре раскол расширился и на другие культурные и политические вопросы, а попытки восстановить работу правительства Северной Ирландии застопорились.
Ирландцев такой рекорд не радует, и они проводят масштабные акции протеста. Граждане призывают политиков наконец договориться и вернуться к работе.
Центральные власти объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии также соглашается, что нужно срочно найти решение сложившейся ситуации.
Напомним, с 2010 года по 2011 Бельгия сумела поставить рекорд по количеству дней без правительства - 540.