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Северная Ирландия поставила рекорд в мировой истории, прожив 590 дней без правительства

15:24, 29 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, правительство распалось в январе 2017 года из-за провального экологического проекта.

Вскоре раскол расширился и на другие культурные и политические вопросы, а попытки восстановить работу правительства Северной Ирландии застопорились.

Ирландцев такой рекорд не радует, и они проводят масштабные акции протеста. Граждане призывают политиков наконец договориться и вернуться к работе.

Центральные власти объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии также соглашается, что нужно срочно найти решение сложившейся ситуации.

Напомним, с 2010 года по 2011 Бельгия сумела поставить рекорд по количеству дней без правительства - 540.

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Теги: #правительство#Северная Ирландия