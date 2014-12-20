Канада ограничила экспорт в РФ технологий по исследованию нефти и сланцев в Арктике

Премьер-министр Канады Стивен Гарпер заявил, что его страна ввела санкции против 20 граждан России и Украины, а также ограничения на экспорт в Россию технологий, которые могут использоваться для исследований нефти и сланцев в Арктике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Канады.

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Канадский премьер отметил, что с начала конфликта на востоке Украины, "режим Путина непрерывно нарушал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

"Канада не смирится с незаконной оккупацией Крыма и настойчивой провокационной военной деятельностью в восточной Украине. Таким образом, мы опять объявляем о введении дополнительных экономических санкций и запрещении осуществлять путешествия ряду российских и украинских граждан. Мы также вводим новые ограничения по экспорту технологий, которые используются Россией в разведке месторождений нефти и добывающей промышленности", - подчеркнул Гарпер.

Также вводятся запреты в финансовом секторе.

При этом уточняется, что к физическим лицам, против которых вводятся указанные санкции, относятся 20 человек. Кроме того сказано, что ограничения по экспорту технологий имеют отношение к глубоководной разведке и добыче нефти и сланца в Арктике.

Гарпер уверяет, что принятие санкций в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами способствует оказанию настоящего давления на Россию, чтобы она остановила военную деятельность на украинской территории.

"Канада будет оставаться непреклонной в поддержке украинского народа, поскольку украинцы продолжают бороться за мир и свободу против режима Путина. Мы готовы принять дальнейшие предложенные меры с нашими союзниками и партнерами, если это будет необходимо", - подытожил Гарпер.

К физическим лицам российских граждан, против которых ввели санкции, относятся первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по иностранным дела Леонид Калашников, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев, заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Олег Лебедев, первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников, вице-спикер Госдумы РФ Николай Левичев.

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Также санкции ввели против первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Владимира Никитина, представителя террористической организации "Донецкая народная республика" в Москве Андрея Родкина, вице-спикера Госдумы РФ Владимира Васильева, депутата Госдумы РФ Виктора Водолатского, заместителя председателя Совета Федерации РФ Юрия Воробьева, первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по иностранным делам Светланы Журовой.

К физическим лицам украинских граждан санкции ввели против тех, кто представляет террористические организации "ДНР" и "ЛНР" или занимает должности в оккупированном Россией Крыму. К ним относятся Олег Береза, Александр Караман, Владимир Кононов, Георгий Мурадов, Андрей Пинчук, Мирослав Руденко, Михаил Шеремет, Геннадий Цыплаков, Александр Захарченко.