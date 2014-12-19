В Пакистане после отмены моратория уже казнили двух человек

Один из казненных был обвинен в нападении на штаб пакистанской армии в 2009 году, а второй - в покушении на убийство экс-лидера страны Первеза Мушаррафа, передает Русская служба Би-би-си.

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Справка. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял решение отменить мораторий на смертную казнь после нападения талибов на школу в Пешаваре, которое унесло жизни более 140 человек.