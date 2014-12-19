Эксперты: Революцию в России инициируют олигархи

Независимые эксперты крайне скептически оценивают высказывания президента о профиците бюджета и росте производства.

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Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, считает, что кризис в экономике начался еще задолго до событий в Крыму и введения санкций. Главной причиной кризиса, по его мнению, является принципиально плохое состояние российской экономики: "Уже по итогам прошлого года экономика практически остановилась, началась стагнация. И это при очень высоких ценах на нефть. Но в этом году ситуация значительно ухудшилась. Мы переходим от стагнации к рецессии - к прямому падению производства", сообщает DW.

Падение цен на нефть - второй по важности фактор, повлиявший на экономическую ситуацию, считает Травин. Он не видит в этом падении заговора стран-экспортеров нефти и считает, что, скорее всего, оно происходит по объективным причинам. Санкции также внесли свой вклад в падение экономики, но, как считает политолог, лишь в третью очередь.

При этом положение россиян усугубили не столько санкции, сколько "антисанкции" - меры по ограничению импорта продуктов питания из США и стран ЕС, введенные в августе 2014 года и сделавшие россиян, по мнению Травина, заложниками российского политического курса. Несмотря на это, большинство населения продолжает поддерживать политику Кремля. "И в этом смысле мы являемся не заложниками того, что происходит, а непосредственными виновниками, - уверен эксперт. - Российские граждане сами спровоцировали свои собственные проблемы той поддержкой, которую они оказывают власти".

Позицию Травина разделяет и социолог Виктор Воронков - президент петербургского Центра независимых социологических исследований: "Наше общество в целом очень индивидуалистично, у него довольно плохо с солидарностью и особенно плохо с доверием. Поэтому с этим обществом еще много чего можно сделать, им можно прекрасно манипулировать, что показывает нынешняя ситуация. Это общество не обсуждает то, что ему внушает телевидение. Лишенное площадок для дискуссии, оно привыкло воспринимать то, что ему говорят официальные лица".

При этом Воронков, считает, что единение вокруг президента отнюдь не так монолитно, как кажется. "В обществе происходят такие быстрые изменения, что интерпретировать результаты социологических опросов сегодня совершенно невозможно, - считает эксперт. - Я полагаю, что процентов 70 вообще никак не интересуются политикой и понятия не имеют, что происходит на Украине и в мире. Вот цены в магазинах и аптеках, тарифы ЖКХ и состояние собственного кошелька их интересует. А если их спрашивают в каких-то опросах, поддерживают ли они политику Путина, то они говорят "да-да, мы с президентом, только отстаньте от нас".

В качестве иллюстрации этой фиктивной монолитности социолог приводит состояние уличной активности: пропрезидентскому большинству никогда не удавалось собрать митинги, равные по численности маршам, проведенным в этом году противниками аннексии Крыма, которые, если верить опросам общественного мнения, находятся в значительном меньшинстве.

Оба эксперта считают, что для социальных взрывов или других потрясений время еще не наступило, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию. "У меня пока нет ощущения, что в России возможны массовые протесты вроде украинского Майдана, - говорит Дмитрий Травин. - Думаю, что ухудшение положения российских граждан пока еще не столь велико. Но в конечном счете все будет зависеть от цен на нефть. Если падение будет сопоставимо с тем, которое было в 1998 году, зарплаты будут снижаться, а цены – расти, то тогда вряд ли нынешний политический режим продержится долго".

Виктор Воронков полагает, что если в России в ближайшие два года и произойдет смена лидера, то случится это "не благодаря социальной активности общества, а дворцовому олигархическому перевороту". "Больше всего сейчас страдает от кризиса не народ, который даже не понимает, в какой дыре он находится, а крупный бизнес, теряющий миллиарды долларов, - говорит эксперт. - Поэтому эту безответственную, авантюрную внешнюю политику придется прекратить. Но сохранить лицо не удастся, не убрав Путина". Причем переворот, который будет инициирован олигархами, может произойти только в демократическом направлении, потому что им нужен открытый и свободный рынок, считает Воронков. Но это будет означать, что демократия в России будет в очередной раз насаждаться сверху, в ответ на требования элит, а не общества, сожалеет социолог.