В Афганистане ликвидировали главаря местного отделения "Исламского государства"

Саад Архаби вместе с десятью своими сторонниками погиб накануне вечером в провинции Нангархар в результате серии авиаударов.

В Афганистане ликвидировали главаря местного отделения террористической организации "Исламское государство" (ИД) Саада Архаби.

Об этом сегодня сообщила афганская спецслужба Национальный директорат безопасности (NDS), передает Deutsche Welle.

В распространенном сообщении спецслужбы говорится, что Архаби вместе с десятью своими сторонниками погиб накануне вечером в провинции Нангархар в результате серии авиаударов.

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Кроме того, сообщается об уничтожении двух лагерей боевиков ИГ и большого количества оружия и боеприпасов. В сообщении не указывается, кто совершил авиаудар: американская или афганская авиация.

Архаби был уже четвертым руководителем ИГ в Афганистане. Его предшественники были также убиты во время авиаударов.

ИГ имеет не более 3 тысяч боевиков в Афганистане, отмечает информагентство dpa. Долгое время они действовали только в провинциях Кунар и Нангархар на востоке страны. Главной исламистской силой в Афганистане остается "Талибан", который также ведет борьбу против ИГ - преимущественно из-за контроля над территорией. 1 августа более 150 боевиков ИГ сдались афганским войскам в провинции Джаузджан, что в армии и "Талибане" назвали концом присутствия ИГ на севере Афганистана.