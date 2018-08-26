Трампу отказали в приглашении посетить похороны Маккейна
13:52, 26 августа 2018Мир
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При этом бывшие президенты Соединенных Штатов Барак Обама и Джордж Буш — младший приглашены на похороны — им предложили произнести речь во время церемонии.
REUTERS
Семья скончавшегося сенатора Джона Маккейна не хочет видеть президента США Дональда Трампа на похоронной церемонии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух друзей семьи Маккейна.
По данным телеканала, Маккейн готовил свою похоронную церемонию в течение прошлого года и его семья неоднократно заявляла, что на ней не хотят видеть Трампа. Источники CNN подтвердили, что позиция семьи сенатора остается неизменной.
При этом бывшие президенты Соединенных Штатов Барак Обама и Джордж Буш — младший приглашены на похороны — им предложили произнести речь во время церемонии.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Маккейна.
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