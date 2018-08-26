Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Маккейна

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна", - написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в субботу на 82-м году жизни.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Мы сопереживаем и молимся за вас!", - написал он.

Читайте такжеСенатор Джон Маккейн отказался лечиться от рака

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Как сообщалось, Маккейн страдал от злокачественной опухоли головного мозга, называемой глиобластомой.

Ранее появилась информация о том, что близкие сенатора-республиканца Джона Маккейна не будут звать президента США Дональда Трампа на его похороны. Планируется, что на службе будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. тогда же сообщалось, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.