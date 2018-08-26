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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Маккейна

04:26, 26 августа 2018
Мир
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Джон Маккейн / REUTERS

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в субботу на 82-м году жизни.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Мы сопереживаем и молимся за вас!", - написал он.

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Как сообщалось, Маккейн страдал от злокачественной опухоли головного мозга, называемой глиобластомой.

Ранее появилась информация о том, что близкие сенатора-республиканца Джона Маккейна не будут звать президента США Дональда Трампа на его похороны. Планируется, что на службе будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. тогда же сообщалось, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

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Теги: #опухоль мозга Маккейн#Джон Маккейн