В Москве задержали активистку за пикет в поддержку Сенцова

Красовицкая является внучкой Натальи Горбаневской - одной из участниц «Демонстрации семерых» в августе 1968 года.

Сегодня, 25 августа, в Москве на Красной площади полиция задержала активистку Анну Красовицкую.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно информации, она стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Красовицкая является внучкой Натальи Горбаневской - одной из участниц «Демонстрации семерых» в августе 1968 года. Тогда группа правозащитников вышла на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию и подавления «Пражской весны».

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, в дальнейшем его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние режиссера быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. В Кремле ответили ей, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и во всем мире продолжают требовать от России освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.