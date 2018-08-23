Washington Post: Санкции лишили Россию возможности развиваться

Западное экономическое давление сильно влияет на долгосрочные перспективы РФ.

Санкции Запада против России превратились из точечных экономических ударов в многолетнюю войну на истощение.

Вашингтон был впереди в этом году, наказывая Москву за вторжение в Украину и Сирию, за кибератаки и вообще за «зловещую активность по всему миру». Тем временем, Владимир Путин строит экономическую оборону для своей страны, ставя в приоритет долговременную стабильность вместо политики, которая бы могла оживить рост.

В итоге можно сказать, что санкции уже разрушили долгосрочные экономические перспективы России. Об этом пишет Washington Post, добавляя, что в краткосрочном измерении имплементация даже наиболее строгого давления не приведет к вспышке кризиса, который будет иметь серьезное влияние на российскую политику.

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«Санкции не уничтожили макроэкономическую стабильность страны. Но они отрезали путь к развитию. Если говорить об оживлении экономического роста, проведение эффективных структурных реформ, то санкции лишили страну этих возможностей», - сказал финансист Московской высшей школы экономики Александр Абрамов.

Издание отмечает, что западное экономическое давление заставило зачахнуть экономический рост России и лишило средний класс богатства и возможностей. Теперь введение еще более жестких ограничений кажется неизбежным. Поэтому российское правительство пытается со всех сил накопить профицит бюджета и увеличить резервы, чтобы сохранить стабильность. Таким образом, Путин делает все, чтобы как можно дольше выдержать боль от санкций, но при этом он вредит перспективам России в будущем. Кремль направляет доходы от продажи нефти в накопления запасов на «черный день», но избегает проведения приватизации или рискованных реформ, которые могли бы оживить экономику и привлечь инвесторов.

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«Никто не работает над экономическим ростом. Они движутся в направлении к очень жесткой фискальной консолидации, чтобы в случае начала нового кризиса можно было чувствовать себя уверенно на макроэкономическом уровне», - сказал Владимир Милов, экономический советник оппозиционера Алексея Навального.

В России есть немало ресурсов, чтобы не позволить санкциям дать толчок настолько тяжелому кризису, который бы быстро дестабилизировал режим Путина. Но экономические наказания накапливаются. А Путин реагирует на них тем, что еще больше ставит в приоритет стабильность вместо роста. Поэтому у России остается все меньше возможностей развиваться. Кремль также готовится повысить налоги в стране, чтобы собрать дополнительные 7,5 миллиардов долларов ежегодно с горнодобывающей отросли и других сфер промышленности, которые получают выгоду от обвала рубля. Это предложение поступило из окружения Путина. Однако, ему начали оказывать сопротивление российские министры, которые боятся, что новые налоги еще больше подорвут уверенность инвесторов и усилят государственное вмешательство, которое не нравится бизнесу.

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Экономист лондонской фирмы IHS Markit Лилит Геворгян уверена, что санкции будут откусывать от темпов роста экономики РФ 0,2% ежегодно. Такие выводы она сделала, учитывая исчезновение бизнес-возможностей в стране, недофинансирование инфраструктуры и замедление модернизации. В краткосрочной перспективе они не будут болезненными для России по той причине, что обвал рубля пошел на пользу российским нефтяным компаниям и экспортерам, доходы которых в иностранной валюте, а расходы – в национальной.

«Ждать, что экономика рухнет из-за санкций, не стоит. Этого не произойдет. Финансовые санкции действуют, но это длительный процесс. Люди в России должны увидеть, как внешняя политика Путина ведет их в тупик», - сказал Милов.