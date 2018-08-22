США начали первый этап новых санкций против РФ из-за отравления Скрипалей

На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

22 августа начинается первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Санкции были анонсированы администрацией президента США 8 августа, но первый этап вступает в силу сегодня, сообщает "Европейская правда".

На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

Американские СМИ ранее сообщали, что под запрет могут попасть газовые турбины, электронное оборудование, которое применяется в промышленности.

При этом реальный перечень запрещенной продукции может оказаться не таким большим, потому что администрация Барака Обамы ввела схожие ограничения еще в 2014 году.

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Второй этап санкций будет введен, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия. Как известно, Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

Госдеп США назвал такие требования к РФ в рамках этого санкционного давления:

- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права;

- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем;

- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.

"Через 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, уменьшены в случае, если требования начнут выполняться. Если исполнение не началось, США введут второй раунд санкций", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, в Конгрессе США настаивают на более агрессивных шагах по противодействию российской угрозе и обещают наложить дополнительные экономические санкции, если Москва не изменит свое поведение.