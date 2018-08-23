Более 40 людей пострадали из-за утечки химвещества в торговом центре в Шотландии

Сотни людей были эвакуированы из торгового центра после сообщения об утечке химического вещества.

В результате утечки химического вещества в торговом центре Silverburn в шотландском Глазго пострадали более 40 человек.

Об этом сообщает УП со ссылкой на The Scottish Sun.

По информации издания, сотни людей были эвакуированы из торгового центра после сообщения об утечке химического вещества. Некоторые из них жаловались на приступы кашля.

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На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция, которая перекрыла ближайшую магистраль.

Отмечается, что экстренные службы уже ликвидировали последствия инцидента, торговый центр открыт для посетителей.

По предварительной информации, инцидент связан с попаданием паров краски в вентиляционную систему торгового центра.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Варшаве в главном грузовом терминале произошла утечка токсичного вещества, госпитализированы 14 человек.