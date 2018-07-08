В Варшаве произошла утечка токсичных веществ, пострадали по меньшей мере 14 человек

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.

В Варшаве в главном грузовом терминале произошла утечка токсичного вещества, госпитализированы 14 человек.

Читайте такжеРазработчик "Новичка" прокомментировал новую химатаку в Британии

Как сообщает ТСН, ссылаясь на RMF, пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.

"Возле главного грузового терминала на улице Виражова произошла утечка из бочки неизвестного химического вещества", - рассказал представитель пожарной службы Шимон Кіселевський.

На месте работает группа по химической безопасности.

Напомним, в четверг вечером, 5 июля из центра Праги эвакуировали полтысячи человек из-за масштабной утечки газа.