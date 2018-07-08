В Варшаве произошла утечка токсичных веществ, пострадали по меньшей мере 14 человек
14:30, 08 июля 2018Мир
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Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.
В Варшаве более десятка человек пострадали из-за утечки токсичных химикатов / Facebook - Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
В Варшаве в главном грузовом терминале произошла утечка токсичного вещества, госпитализированы 14 человек.
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Как сообщает ТСН, ссылаясь на RMF, пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.
"Возле главного грузового терминала на улице Виражова произошла утечка из бочки неизвестного химического вещества", - рассказал представитель пожарной службы Шимон Кіселевський.
На месте работает группа по химической безопасности.
Напомним, в четверг вечером, 5 июля из центра Праги эвакуировали полтысячи человек из-за масштабной утечки газа.
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