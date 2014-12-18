Решение об ужесточении санкций против России будет зависеть от Путина – Грибаускайте

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Грибаускайте заявила сегодня в Брюсселе перед саммитом ЕС, отвечая на вопрос относительно дальнейших санкций против России.

„Увидим. Это будет зависеть от конкретной ситуации на востоке Украины и от поведения России в нашем регионе”, - отметила она.

Комментируя высказывания президента России Владимира Путина относительно ухудшения экономической ситуации в стране о том, что русскому медведю хотят вырвать зубы, Грибаускайте сказала: „Я думаю, что это для нас не является сюрпризом. Мы ожидали, что он будет обвинять кого-то, но не себя. Я думаю, что наши санкции начали работать”.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.