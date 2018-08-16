На Филиппинах во время аварийной посадки у самолета Boeing 737 отвалился двигатель (видео)

23:14, 16 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Самолет вылетел из города Сямынь, сообщает РБК со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Согласно данным издания, самолет около часа кружил над аэропортом города. По данным портала FlightAware, за 15 минут до посадки воздушное судно снижалось до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это была неудачная попытка сесть, после которой самолет вновь набрал высоту.

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок. При этом у самолета отвалился левый двигатель.

Как сообщили в авиакомпании, все 157 пассажиров и 8 членов экипажа на борту самолета были благополучно эвакуированы. Никто не пострадал в результате аварии, передает китайское агентство новостей CGTN.

Этот инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы, другим рейсам разрешается улетать и приземляться.

Напомним, ранее на борту рейса авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение.

Второй пилот пытался скрыть факт своего курения, но при этом случайно отключил кондиционер, что привело к резкому понижению уровня кислорода в самолете.

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Теги: #самолет#Boeing#аварийная посадка