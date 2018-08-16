На Филиппинах во время аварийной посадки у самолета Boeing 737 отвалился двигатель (видео)

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок.

Самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин.

Самолет вылетел из города Сямынь, сообщает РБК со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Согласно данным издания, самолет около часа кружил над аэропортом города. По данным портала FlightAware, за 15 минут до посадки воздушное судно снижалось до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это была неудачная попытка сесть, после которой самолет вновь набрал высоту.

LOOK: Xiamen Air Flight MF8667 crash lands in NAIA late Thursday night amid bad weather. (📷: @firealertmm) @ABSCBNNewspic.twitter.com/iXLf0upPO0 — Jervis Manahan (@jervismanahan) August 16, 2018

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок. При этом у самолета отвалился левый двигатель.

Как сообщили в авиакомпании, все 157 пассажиров и 8 членов экипажа на борту самолета были благополучно эвакуированы. Никто не пострадал в результате аварии, передает китайское агентство новостей CGTN.

Этот инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы, другим рейсам разрешается улетать и приземляться.

A Weibo user uploaded a video showing Xiamen Aielines MF8667 runway excursion moment at Manila Airport. pic.twitter.com/DtGj2WRstU — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) August 16, 2018

Напомним, ранее на борту рейса авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение.

Второй пилот пытался скрыть факт своего курения, но при этом случайно отключил кондиционер, что привело к резкому понижению уровня кислорода в самолете.