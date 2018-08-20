"Зеленые человечки" в Латвии: военные отрабатывают возможность вторжения

В учениях "Намейс 2018" примут участие военнослужащие, ополчения, сотрудники структур МВД, представители союзных армий.

В Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения "Намейс 2018", которые продлятся до 2 сентября.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на министерство обороны Латвии.

Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от любого вида угрозы.

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"Это возможность тренировать не только вооруженные силы, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры", - сказал он.

В учениях "Намейс 2018" примут участие военнослужащие, ополчения, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - всего около 10 тысяч человек.

Как ранее заявил Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий в Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков в двух городах с участием вооруженных людей без знаков различия. Сначала беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а потом им на помощь прибудут вооруженные силы. В роли противников выступят солдаты союзников по НАТО.