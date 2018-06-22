"Преступление без срока давности": в InformNapalm рассказали о главном страхе "зеленых человечков"

Международного разведывательное сообщество InformNapalm установило еще 1098 кадровых российских военных, которые оккупировали Крым.

"Зеленые человечки", которые захватывали украинский Крым, больше всего боятся идентификации.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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По его словам, команда сообщества гордится полугодичной работой над дампом писем одного из начальников продовольственной части Южного военного округа России (его передал Украинский киберальянс).

"Мы установили 1098 кадровых российских военных, которые оккупировали Крым… более тысячи фамилий, имен, отчеств с военными рангами, званиями и должностями, с информацией о том, где и когда они совершали преступление без срока давности. Это те же самые ССовцы, которых до сих пор вылавливают, хотя они уже еле ходят. Это главное наше разоблачение", - отметил Макарук.

Он уточнил, что читает лекции некоторым украинским спецназовцам о том, как с умом пользоваться соцсетями и электронной почтой, чтобы не стать жертвами врага.

"Давайте назовем вещи своими именами: в военных академиях до сих пор не преподают таких специальностей, как CEO и SMM. И при этом мы должны как-то вести информационную войну. Учат военных журналистов, которые должны писать стенгазеты по советскому лекалу, однако никто не понимает, что лучшая судьба этой макулатуры - стать скатертью для банки тушенки. После того, как ребята ее съедят, то полезут в телефон листать ленту новостей в Facebook", - сказал он.

Макарук подчеркнул, что государственной политики в области воспитания CEO и SMM-специалистов нет.

"У нас только недавно приняли закон о Силах специальных операций, в котором наконец отвели место информационно-психологическим операциям. Только недавно одобрили доктрину информационной безопасности, где написано, кто и за что отвечает", - подытожил он, уточнив, что в РФ информационная работа никуда не делась еще со времен КГБ.