США передали Голландии и ИКАО секретные данные по катастрофе «Боинга-777»

Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в консервативном Американском предпринимательском институте в Вашингтоне, передает ТАСС.

Она уточнила, что переданы и "секретные материалы".

Дипломат не исключила, что со временем эти данные могут быть хотя бы частично рассекречены.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.