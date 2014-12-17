В Великобритании стартовали продажи самого дорогого рождественского набора еды

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Miror. Продукты поставляются в плетеной корзине.

Создателем набора выступила компания VeryFirstTo, которая специализируется на продаже люксовых подарков. Журналисты британского издания назвали предложение компании самым дорогим рождественским набором еды в мире.

В комплект поставки входит 250 граммов очень редкой икры белуги-альбиноса, 600 граммов фуа-гра, 100 граммов белых трюфелей, копченый лосось, большая коробка конфет, торт и другие продукты. Также в набор включено пять бутылок алкоголя, среди которых двухсотлетний коньяк Jules Robin, бутылка которого стоит около 47 тысяч долларов. Также клиенты получат бутылку шампанского из партии, которая подавалась на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы, состоявшейся в 1981 году.

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На сайте компании отмечается, что тысячу фунтов с каждого заказа VeryFirstTo перечислит на счет благотворительного фонда The Prince's Trust, который помогает малообеспеченным людям оплачивать высшее образование.