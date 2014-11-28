В сети появилось видео огромных очередей и драк между покупателями в «Черную пятницу»

"Черная пятница" – так традиционно именуется в США следующий после Дня Благодарения день, начинает традиционный рождественский сезон распродаж. В этот день все магазины, супермаркеты, торговые центры предлагают колоссальные скидки.

Сегодняшний день в США начался с огромных очередей, длиной в сотни метров и толпы на входе в магазины, а в Великобритании полиции пришлось даже арестовывать слишком возбужденных покупателей.

Некоторые магазины побуждают покупателей к эпатажу. Они приглашают приходить к ним голышом, или покупать со скидкой столько вещей, сколько сможете надеть на себя.

Стоит отметить, что в этом году британцы охотнее всего скупали именно телевизоры. Иногда желающие приобрести технику с безумной скидкой устраивали настоящие драки, чтобы завладеть вожделенным товаром.