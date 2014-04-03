США пытались бороться с режимом на Кубе при помощи соцсети

Социальную сеть, которую назвали ZunZuneo, создали в 2009 году по подобию американской платформы Twitter. Портал через подставные компании финансировали власти США. Координировали проект представители американского Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом со ссылкой на материалы расследования Associated Press пишет Лента.ру.

Согласно проекту, сначала в социальную сеть планировалось привлечь большое количество пользователей, а затем их нужно было настроить антикоммунистически. За два года пользователями ZunZuneo стали около 40 тысяч кубинцев. При этом блогеры не знали, что сеть финансируется на американские средства, а их персональные данные попадают к спецслужбам иностранного государства.

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По данным AP, программу окончательно закрыли в сентябре 2012 года. Это было связано с прекращением действия гранта американского правительства. Кроме того, закрытию поспособствовали действия кубинских властей. Местные спецслужбы попытались добиться от владельцев ZunZuneo разрешения читать сообщения пользователей, а также пробовали взломать внутреннюю систему соцсети.

В правительствах США и Кубы отказались от комментариев.

Как отмечает Associated Press, раскрытие информации о такого рода проекте может навредить отношениям США и Кубы, которые в последнее время оставались довольно стабильными. Кроме того, сообщение должно негативно повлиять на имидж USAID. Агентство неоднократно утверждало, что не является прикрытием для секретных миссий американских спецслужб. USAID создали в 1961 году для поддержки демократии и осуществления гуманитарной помощи за рубежом.