Во Франции суд признал недействительным отправленное по SMS завещание самоубийцы

Мать умершего мужчины пыталась доказать, что телефонное сообщение имеет законную силу.

Суд не удовлетворил ходатайство женщины, которая утверждала, что ее умерший сын оставил ей часть своего имущества в текстовом сообщении. Дело касалось текстового сообщения от мужчины, который находился в процессе развода со своей женой.

Как передает 112.ua, в SMS-сообщении своей сестре он написал, что часть его имущества должна получить она и их мать, а не его жена. Когда в 2016 году этот человек совершил самоубийство, семейный юрист посоветовал не обращать внимания на текстовое сообщение, поскольку оно не имеет законной силы.

Читайте такжеЖена основателя Playboy не получит ни копейки из его наследства

Однако мать мужа решила оспорить это в суде. Впрочем, суд не согласился с ее доводами. Суд постановил, что, согласно Гражданскому кодексу Франции, "завещание является законным только в случае, когда его было написано от руки, датировано и подписано". Соблюдение этих требований, считают судьи, "минимизирует риск подделок и ошибок".

Как сообщал УНИАН, ранее в Гонконге женщина застрелила свою тетю и ранила еще троих человек из-за спора о наследстве.