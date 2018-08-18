Компания Маска попросила Белый дом отменить повышенные пошлины на товары из Китая

В Boring Co. предупредили, что закупка компонентов с повышенными тарифами нанесет финансовый ущерб компании и приведет к задержкам работ.

Компания Илона Маска Boring Co., которая занимается прокладкой туннелей, попросила Белый дом отменить повышенные пошлины на некоторые компоненты оборудования, которые она закупает в Китае.

Об этом говорится в письме компании, сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

В Boring Co. предупредили, что закупка компонентов с повышенными тарифами нанесет финансовый ущерб компании и приведет к задержкам работ. В частности, она просит отменить повышенные тарифы для режущих головок буров, которые производит только Китай.

Читайте такжеТрамп пригрозил ввести пошлины на все товары из Китая

Президент США Дональд Трамп в июле повысил тарифы на импорт некоторых товаров из Китая на общую сумму 34 миллиарда долларов. Он объяснил это необходимостью добиться более справедливых условий в торговле с этой страной.

Boring Co. в мае просила администрацию США не вносить нужные ей компоненты в список товаров, для которых тарифы повысят, но безуспешно, напоминает Bloomberg.

Boring Co. выиграла конкурс на развитие системы подземного транспорта в Чикаго и сейчас обсуждает условия проекта с городом. Также компания проектирует туннель от Вашингтона до Нью-Йорка. Для этих проектов компания не планировала привлекать деньги государства, но повышение тарифов на необходимые ей товары могут изменить ее потребности в финансировании, отмечает агентство.