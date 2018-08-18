Компания Маска попросила Белый дом отменить повышенные пошлины на товары из Китая
Компания Илона Маска Boring Co., которая занимается прокладкой туннелей, попросила Белый дом отменить повышенные пошлины на некоторые компоненты оборудования, которые она закупает в Китае.
Об этом говорится в письме компании, сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.
В Boring Co. предупредили, что закупка компонентов с повышенными тарифами нанесет финансовый ущерб компании и приведет к задержкам работ. В частности, она просит отменить повышенные тарифы для режущих головок буров, которые производит только Китай.
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Президент США Дональд Трамп в июле повысил тарифы на импорт некоторых товаров из Китая на общую сумму 34 миллиарда долларов. Он объяснил это необходимостью добиться более справедливых условий в торговле с этой страной.
Boring Co. в мае просила администрацию США не вносить нужные ей компоненты в список товаров, для которых тарифы повысят, но безуспешно, напоминает Bloomberg.
Boring Co. выиграла конкурс на развитие системы подземного транспорта в Чикаго и сейчас обсуждает условия проекта с городом. Также компания проектирует туннель от Вашингтона до Нью-Йорка. Для этих проектов компания не планировала привлекать деньги государства, но повышение тарифов на необходимые ей товары могут изменить ее потребности в финансировании, отмечает агентство.