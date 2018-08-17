Шесть экс-директоров ЦРУ обвинили Трампа в покушении на свободу слова

Авторы письма убеждены, что президент Трамп руководствовался политическими соображениями, а не государственными интересами.

В США двенадцать бывших высокопоставленных американских разведчиков, среди которых шесть экс-директоров ЦРУ, подписали письмо против решения Дональда Трампа о лишении допуска бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана к государственной тайне.

Авторы письма назвали решение Трампа "необдуманным и беспрецедентным", сообщает Новое время со ссылкой на The Guardian.

В письме также говорится о том, что "действия президента не имеют никакого отношения" к вопросам безопасности и является попыткой "заглушить свободу слова".

Авторы письма убеждены, что президент Трамп руководствовался политическими соображениями, а не государственными интересами.

Уильям Макрейвен, возглавлявший операцию против Усамы бен Ладена, обвинил Трампа в том, что тот "унизил" США перед международным сообществом и расколол американское общество. О Бреннане он отозвался как о "человеке кристальной честности".

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Среди подписавших документ – отставной генерал Дэвид Петреус, Леон Панетта, а также бывший директор Национальной разведки Джеймс Клаппер и пять бывших заместителей главы ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Трамп официально лишил бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретной информации.

Стоит отметить, что в конце июля стало известно, что помимо Бреннана Трамп намерен отозвать доступ к секретной информации у ряда других высокопоставленных сотрудников администрации Барака Обамы, в частности, у экс-главы ФБР Джеймса Коми, у бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывшего замдиректора ЦРУ Эндрю Маккейба. Все они известны своей критикой в адрес Трампа.