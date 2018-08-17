"Самый бедный президент в мире": экс-глава Уругвая отказался от пенсии

В политических кругах Уругвая ходят слухи, что бывший президент покинул пост сенатора, чтобы вновь баллотироваться на президентских выборах 2019 года.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.

Как пишет Би-би-си, Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что "устал после долгого путешествия".

"Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы", - говорится в письме экс-президента на имя главы сената и вице-президента страны Лусии Тополански, жены Мухики.

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Ему 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.

В течение своего президентского срока и после него Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео. Они выращивали цветы на продажу.

Мухика отдавал на благотворительность около 90% своей зарплаты, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. За машину Мухике в 2014 году предложили миллион долларов, но он отказался продавать "Фольксваген", заявив, что ему не на чем будет перевозить свою трехногую собаку.

Выход Мухико на пенсию не стал неожиданностью - он предупредил, что готовится уйти, за две недели до отставки. Впрочем, в политических кругах Уругвая ходят слухи, что бывший президент покинул пост, чтобы вновь баллотироваться на президентских выборах 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Лас-Вегасе у известного миллиардера нашли много тяжелых наркотиков.