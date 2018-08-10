В Лас-Вегасе у известного миллиардера нашли много тяжелых наркотиков

Генри Николаса III подозревают в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази.

Американский миллиардер Генри Николас III задержан в Лас-Вегасе по подозрению в распространении наркотиков. Об этом журналистам рассказали в полиции.

Как передает РБК, миллиардера задержали во вторник в районе Las Vegas Strip, где сосредоточены гостиницы и казино, по подозрению в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази. Полицию вызвала охрана одного из отелей, которая обнаружила наркотики в комнате.

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Вместе с Николасом была задержана женщина по имени Эшли Фарго. В настоящее время оба выпущены под залог. Судебное заседания в отношении них запланировано на сентябрь. Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проводит собственное расследование.

Генри Николас III вместе со своим бизнес-партнером Генри Самуэлем в 1991 году основали компанию Broadcom. В феврале 2016 года компанию купила сингапурская Avago за $37 млрд, она сменила имя на Broadcom Limited. Николос ушел из Broadcom в 2003 году, но остался владельцем 3% акций. Forbes оценивает его состояние в $3,1 млрд.

Как сообщал УНИАН, в июне израильского экс-министра, ранее осужденного за контрабанду экстази, арестовали за шпионаж в пользу Ирана.