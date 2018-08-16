"Разбомбить Воронеж": российский финансист объяснил, как Путин может ответить на новые санкции США

По мнению блогера Славы Рабиновича, Россия ничего не может противопоставить Вашингтону.

Россия ничего не сможет противопоставить очередному пакету санкций США.

Такое мнение "Апострофу" высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Наиболее ярко это продемонстрировал первый пакет санкций, введенный против российских чиновников еще до оккупации Крыма и нападения России на Украину, - Акт Магнитского. Поэтому, на самом деле, Путин и его приближенные так бесятся - потому что ничего этим санкциям противопоставить не могут. Естественно, кроме того, что называется мемом "разбомбить Воронеж", - сказал блогер.

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По его словам, от России можно ожидать чего-то экстраординарно подлого.

"Россия за эти годы показала, что может вводить санкции против собственного народа, продовольственное эмбарго против собственного населения, давить бульдозерами и сжигать десятки тонн высококачественных продуктов питания... В принципе, против собственного народа Россия, представляемая Путиным и его ОПГ, может сделать все, что угодно. Но против Америки — ничего", - отметил Рабинович.