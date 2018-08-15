Британские истребители перехватили шесть российских бомбардировщиков, в РФ все отрицают

На военной базе в Румынии размещены четыре британских истребителя и сотни американских военных.

Истребители британских ВВС, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

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Отмечается, что 13 августа истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух с румынской базы Михаил Когалничану из-за присутствия над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24.

"Перед взлетом ради перехвата нас предупредили о внушительной воздушной активности россиян, которая наблюдалась в течение всей ночи", - рассказал один из пилотов.

Британские ВВС сообщили, что их операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержке румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.

На военной базе в Румынии размещены четыре британских истребителя и сотни представителей вооруженных сил США.

В то же время, как сообщают многочисленные российские СМИ, в Минобороны РФ перехват российских самолетов опровергают. По версии российской стороны, 13 августа над акваторией Черного моря выполняли учебные задания четыре самолета морской авиации, среди которых не было ни одного Су-24.

Напомним, в июне истребители НАТО восемь раз поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем.