New York Times: Неожиданная встреча Меркель с Путиным может быть сигналом для США

Эксперты считают, что сближение Берлина с Кремлем вряд ли происходит, но политика Вашингтона способствует тому, что у них все больше общих интересов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие выходные проведет переговоры с Владимиром Путиным неподалеку от Берлина.

Этот неожиданный шаг с ее стороны, по мнению аналитиков, указывает на то, как враги и союзники США меняют свое поведение в ответ на непредсказуемую дипломатию Дональда Трампа, а также введение новых пошлин.

Как пишет New York Times, канцлер и президент России встретятся в субботу в загородной резиденции немецкого правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь немецкой федеральной канцелярии Штеффен Зайберт, добавив, что лидеры двух стран будут говорить о ситуации в Сирии, насилие на Востоке Украины и совместном проекте по строительству газопровода.

Но аналитики считают, что за указанными темами могут спрятаться попытки укрепить союзы и обменяться идеями о том, как лучше ответить на пошлины, введенные Трампом. И Россия, и Германия почувствовали на собственной шкуре последствия решения американского президента взимать дополнительную плату за импорт алюминия и стали. Кроме того, обе страны боятся, что последние меры Вашингтона против Турции могут вызвать эффект домино.

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Предыдущий раз Меркель встречалась с Путиным в Сочи в резиденции российского президента.

«Я бы рассматривал эту встречу в более широком, глобальном контексте», - сказал директор программ по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии в Германском совете иностранных дел Штефан Мейстер.

«Я не вижу здесь сигнала о потеплении в отношениях между Москвой и Берлином, но у них есть общие интересы, где они все больше хотят сотрудничать», - добавил он.

Главной общей целью издание называет строительство газопровода «Северный поток-2», через который Россия сможет поставлять газ напрямую в Германию в обход Украины и Польши. США всегда были против этой идеи. А перед открытием саммита НАТО в прошлом месяце Трамп использовал грубую риторику против Германии, назвав ее «заложницей России».

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Берлин сохранил экономические санкции против РФ, введенные за аннексию украинского Крыма в 2014 году. Но они упираются в давнюю историю экономических связей между странами, а также в наследство нескольких войн и российского доминирования над Восточной Германией во времена Холодной войны. В ФРГ сейчас живет около трех миллионов россиян, которые получили немецкое гражданство на основании кровной связи с немцами, которые эмигрировали в Россию много веков назад. У Меркель и Путина тоже есть длительная история отношений, которые порой были проблемными. И эта история начинается за долго до того, как она стала немецким канцлером в 2005 году. Она свободно разговаривает на русском языке, а он – на немецком. Несмотря на то, что у Меркель сформировалась репутация влиятельного игрока на международной арене, который противостоит авторитарным лидерам, она регулярно разговаривает по телефону с Путиным, несмотря на оккупацию Крыма и российскую войну против Украины.

Спустя считанные недели после того, как Трамп раскритиковал «Северный поток-2» на саммите НАТО, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полетел в Берлин, чтобы встретиться с Меркель и ее главным дипломатом Хайко Маасом. Начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов тоже был в немецкой столице, где говорил о ситуации в Сирии.

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Издание также напоминает, что Германия и Франция принимали участие в переговорах, которые привели к появлению «Минских соглашений», призванных остановить кровопролитие на Востоке Украины. Но бои до сих пор продолжаются. И партнеры Германии в Евросоюзе считают, что «Северный поток-2» может подорвать все надежды на постоянную стабильность. Ведь Киев не просто потеряет доход от транзита, но и один из главных аргументов, почему России не стоит идти в полномасштабное наступление. Зайберт утверждает, что Берлин продолжает поддерживать роль Украины в транзите российского газа.

Тем временем, Вашингтон ввел новые санкции против Кремля за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Немецкие компании в России не пострадают из-за них. Но существуют страхи, что банки и энергетические компании могут ощутить на себе последствия. И это, по словам исполнительного директора Немецкой восточной ассоциации бизнеса Михаэля Хармса, один из мотивов для большего сотрудничества Берлина с Москвой.

«Я не вижу изменений в отношениях между Германией и Россией. Но в определенных вопросах они работают теснее из-за реакции на внешнюю политику США», - сказал Хармс.