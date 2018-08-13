Эксперт рассказал, как санкции повлияют на будущее России

По словам Фурсы, российская экономика "обладает большим запасом прочности", и санкции не "уничтожают настоящее", но "забирают будущее".

Сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков - это реакция на подготовку новых, более жестких антироссийских санкций. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"К сожалению, российская экономика обладает большим запасом прочности, поэтому в ближайшее время не рухнет. Санкции, безусловно, негативно влияют на российскую экономику. Но, скорее, они забирают будущее, чем уничтожают настоящее", - сказал Фурса, отвечая на вопросы аудитории во время чата на сайте Главред.

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"Крах РФ нужен Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, потому как никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой", - считает эксперт.

"Безусловно, развал России является фактором риска. В то же время для Украины, которая из-за эмиграции скоро столкнется дефицитом дешевой рабочей силы, потенциальный развал России может стать фактором притока той самой рабочей силы", - отметил Фурса.

"Сейчас в Конгрессе США подготовлен гораздо более мощный законопроект по санкциям против России, который может очень существенно ударить по экономике России. И то, что мы видим сегодня - сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков - это испуг тех потенциальных санкций, которые могут ввести в ближайшее время", - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, рейтинг поддержки Путина упал до уровня 2013 года.