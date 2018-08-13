В Вашингтоне прошли акции неонацистов и их противников

До начала акции радикалов в центре столицы США собрались сотни их противников.

В Вашингтоне в воскресенье, 12 августа, прошла акция правых радикалов ("белых расистов"), приуроченная к годовщине беспорядков в Шарлотсвилле.

Как передает dw.com, участники мероприятия прошли маршем к Лафайет-сквер возле Белого дома, а затем провели двухчасовой митинг.

Организаторы марша "белых расистов" призвали участников иметь с собой только флаги США и южных штатов, а газовые баллончики, биты, ножи и другое оружие оставить дома. Год назад во время протестов развевались, среди прочих, флаги со свастикой, а некоторые демонстранты были вооружены.

До начала акции радикалов в центре столицы США собрались сотни их противников. Манифестанты держали в руках плакаты с надписями: "Депортировать нацистов", "Превосходство белой расы - это терроризм" или "Нет нацистам - нет ККК - нет фашистским США".

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Полиция усилила кордон вокруг Белого дома в преддверии манифестации ультраправых. Десятки полицейских перекрыли дороги, установили на Лафайет-сквер металлические заграждения, чтобы предотвратить возможные столкновения.

Ранее в тот же день в центре Шарлотсвилля прошла демонстрация против расизма, в которой приняли участие более 100 человек. В частности, они критиковали действия полиции, выкрикивая: "Полицейские и Клан идут рука об руку". Из опасений новой волны беспорядков в самом городе и во всем штате Вирджиния было объявлен режим чрезвычайной ситуации.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли столкновения между представителями ультраправых группировок и их противниками после решения властей демонтировать памятник командующему силами конфедератов в гражданской войне генералу Роберту Эдварду Ли, который считается противоречивой личностью в истории США. Протест поддержали, в частности, расистская группировка "Ку-клукс-клан" и правоэкстремистское движение "Альтернативные правые".

В ходе акции один из ее участников, придерживающийся неонацистских взглядов, на автомобиле въехал в толпу демонстрантов. В результате одна женщина погибла и еще 19 человек получили травмы.

Организатор прошлогодней демонстрации в Шарлотсвилле Джейсон Кесслер обещал провести в воскресенье демонстрацию в поддержку "гражданских прав белых", после того, как власти вирджинского города отказали ему в разрешении на проведение мероприятия.