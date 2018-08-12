ФБР нашло российское влияние на конфликт в Шарлотсвилле

Год назад в американском городке произошли столкновения между националистами и антирасистами.

Обострение конфликта в американском городе Шарлотсвилл могло быть вызвано вмешательством РФ.

Об этом в интервью CNN заявил конгрессмен Томас Гаррет, сославшись на закрытый брифинг с главой ФБР, передает Европейская правда.

"Два месяца назад я находился на закрытой сессии брифинга по ситуации в Шарлоттсвилле с директором ФБР. Среди прочего, я спросил, имело ли место вмешательство России в разжигании огня вокруг случившегося в Шарлотсвилл. Мне было сказано, что имело", - заявил конгрессмен.

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Напомним, прошлогодние беспорядки в Шарлотсвилл начались из-за намерений властей убрать из городского парка памятник генералу армии конфедератов Роберту Ли.

В результате столкновений между участниками "Марша объединенных правых" и их противниками погибла женщина, ранения получили 34 человека.

Президент США Дональд Трамп, осудив действия националистов, отметил, что в насилии виноваты обе стороны. Такое заявление вызвало острую критику.