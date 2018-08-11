Лавров пожаловался госсекретарю США на новые санкции против России

Глава МИД РФ заявил, что ни одна страна не предоставила доказательств, которые бы подтверждали причастность РФ к отравлению Скрипалей.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии введения санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Как сообщается на сайте МИД РФ, 10 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор Лаврова и Государственного секретаря США Майка Помпео.

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В частности, обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей». Сергей Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений", - сказано в сообщении.

Также главы внешнеполитических ведомств РФ и США условились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны вступить в силу ориентировачно 22 августа.