Кондолиза Райс о российско-грузинской войне 2008 года: США ничего не могли предпринять

Лавров просил экс-госсекретаря оставить между ними разговор о том, что Россия добивается отставки Саакашвили, но Райс сообщила об этом международному сообществу.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс дала оценку действиям США во время российско-грузинской войны 2008 года. Тогда она вела переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и общалась с грузинским лидером Михеилом Саакашвили.

"Я помню июль 2008-го, когда я была с визитом в Грузии. Мы говорили тогда президенту Саакашвили: россияне будут пытаться вторгнуться в вашу страну, не отвечайте на это, не делайте этого, потому что никто не сможет защитить вас ни при каких обстоятельствах", - рассказала она для Громадське.

"К сожалению, была перестрелка между миротворцами, и так россияне нашли оправдание своим действиям. Грузины должны были бы остаться в казармах. Я не обвиняю грузин в том, что произошло. Но Соединенные Штаты ничего не могли предпринять, чтобы избежать этого всего", - отметила Райс.

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"Однако, когда все уже произошло, США действовали настолько быстро, насколько могли, в том числе и предоставляя миллиард долларов финансовой помощи Грузии", - напомнила она.

"Тогда я также получила звонок от Сергея Лаврова, который сказал: «Я назову условия прекращения войны: грузины должны вернуться в казармы». Я сказала: «Ладно». Второе условие: «Грузины должны подписать договор о неиспользовании силы». Я сказала: «И здесь понятно». И тогда он сказал: «И Миша Саакашвили должен уйти. Но это только между нами». Я сказала: «Сергей, Госсекретарь США и Министр иностранных дел России не могут иметь разговоров о свержении демократически избранного лидера страны. Поэтому сегодня после обеда мой посол в ООН должен обнародовать эту информацию Совету Безопасности ООН, что их условием завершения войны является отставка Саакашвили». Он сказал: «Ты не можешь этого сделать». Я сказала: «О нет, я могу. И я позвоню каждому, кому могу – британцами, французам, полякам, чехам и всем скажу правду, и я так и сделала", - рассказала экс-госсекретарь.

"Я не знаю, как это сработало, но я довольна тем, что поступила именно так. С другой стороны, французские дипломаты таки поехали туда и добились соглашения. И, к сожалению, соответственно, зона отчуждения была определена такой, что занимала 50 километров грузинской земли за пределами Южной Осетии. Мы должны отменить это. Поэтому я очень критично реагирую на замечания о том, что Соединенные Штаты могли остановить вторжение в Грузию", - резюмировала Райс.

Как сообщал УНИАН, в ЕС заявили, что военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.