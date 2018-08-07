Границу между Бразилией и Венесуэлой закрыли

Центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы, но суд принял решение ограничить поток беженцев.

Из-за большого притока беженцев из Венесуэлы суд в Бразилии постановил закрыть границу. Решение не касается воздушного и морского соединения.

Как сообщает BBC, граница остается открытой для бразильцев и граждан других стран. Также она открыта и для венесуэльцев, которые возвращаются с севера Бразилии.

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В штате Рорайма заявляют, что ежедневно границу пересекает около 800 венесуэльцев, которые бегут в поисках лучших экономических условий на протяжении последних трех лет. Власти штата сообщили, что высокий уровень миграции повлек за собой резкое увеличение уровня преступности. В течение нескольких месяцев они призывали к закрытию границы.

Центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы. Они заявили, что обычные венесуэльцы страдают от последствий гуманитарного кризиса и что Бразилия должна продолжать им помогать.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сети появилось видео взрыва дрона во время покушения на президента Венесуэлы.