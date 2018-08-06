ФБР задержало четырех россиян - дипломаты РФ
19:45, 06 августа 2018Мир
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Отмечается, что россияне были задержаны в период с 1 по 3 августа.
Иллюстрация REUTERS
Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России.
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Об этом сообщило Генконсульство России в Нью-Йорке на своей странице в Facebook. По данным дипломатов, задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
"Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 августа испанская полиция задержала одного из лидеров международной русской мафии, а также еще двух его сообщников.
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