ФБР задержало четырех россиян - дипломаты РФ

Отмечается, что россияне были задержаны в период с 1 по 3 августа.

Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России.

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Об этом сообщило Генконсульство России в Нью-Йорке на своей странице в Facebook. По данным дипломатов, задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

"Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 августа испанская полиция задержала одного из лидеров международной русской мафии, а также еще двух его сообщников.