Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО

18:19, 06 августа 2018
Мир
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Дмитрий Медведев / REUTERS

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», передает РБК.

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«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», - сказал премьер-министр.

Медведев также отметил, что российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступят в НАТО.

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.

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Теги: #НАТО#Россия#Грузия#Дмитрий Медведев