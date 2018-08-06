Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО

Медведев отметил, что российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года можно было предотвратить.

По словам главы правительства России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», передает РБК.

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«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», - сказал премьер-министр.

Медведев также отметил, что российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступят в НАТО.

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.