"Вы сгорите в аду": в Валенсии немецкие евангелисты создали панику в метро (видео)

Группа людей вошла в поезд на линии 3 метро Валенсии и между станциями Хатива и Аламеда начала "проповедовать".

Испанская полиция задержала девять немецких евангелистов, которые своими криками и агрессивными лозунгами вызвали панику в метро Валенсии.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на La Vanguardia.

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Суд Валенсии принял решение об аресте евангелистов с правом залога в размере 12 тыс. евро. Арестованных обвиняют в создании беспорядков в общественном месте.

В субботу вечером группа людей вошла в поезд на линии 3 метро Валенсии и между станциями Хатива и Аламеда начала "проповедовать".

По словам очевидцев, "проповедники" скандировали лозунги: "Вы сгорите в аду", "Вы все грешники и умрете". Часть пассажиров восприняла действия евангелистов как угрозу, и в вагоне началась паника.

После того как машинист остановил поезд, пассажиры начали массово покидать вагоны. Одна из женщин повредила себе ногу в результате давки, возникшей при выходе на станцию.

Видео: La Vanguardia

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Валенсии уволило чиновника, который 10 лет не ходил на работу и зарабатывал 50 тысяч евро в год.