"Вы сгорите в аду": в Валенсии немецкие евангелисты создали панику в метро (видео)
Испанская полиция задержала девять немецких евангелистов, которые своими криками и агрессивными лозунгами вызвали панику в метро Валенсии.
Об этом сообщает Европравда со ссылкой на La Vanguardia.
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Суд Валенсии принял решение об аресте евангелистов с правом залога в размере 12 тыс. евро. Арестованных обвиняют в создании беспорядков в общественном месте.
В субботу вечером группа людей вошла в поезд на линии 3 метро Валенсии и между станциями Хатива и Аламеда начала "проповедовать".
По словам очевидцев, "проповедники" скандировали лозунги: "Вы сгорите в аду", "Вы все грешники и умрете". Часть пассажиров восприняла действия евангелистов как угрозу, и в вагоне началась паника.
После того как машинист остановил поезд, пассажиры начали массово покидать вагоны. Одна из женщин повредила себе ногу в результате давки, возникшей при выходе на станцию.
Ранее УНИАН сообщал, что правительство Валенсии уволило чиновника, который 10 лет не ходил на работу и зарабатывал 50 тысяч евро в год.