Rzeczpospolita: Россия боится потерять влияние на Кавказе

На десятую годовщину войны против Грузии российская армия устроила маневры в сепаратистской Абхазии в то время, как вблизи Тбилиси продолжаются учения НАТО.

На территории военной базы Вазиани в четверг начались двухнедельные военные учения под названием «Noble Partner 2018», в которых принимают участие 10 стран НАТО, среди которых и Польша.

Своих солдат прислали также Украина, Азербайджан и даже Армения, которая остается одним из ближайших военных союзников России. США прислали в Грузию более тысячи военных на бронетранспортерах Bradley, танки Abrams, вертолеты Blackhawk и Apache.

«Вы стоите сейчас на земле, 20% которой абсолютно незаконно оккупирует наш сосед – Россия», - сказал на открытии учений президент Грузии Георгий Маргвелашвили, пишет Rzeczpospolita.

Грузинский лидер напомнил о так называемой «пятидневной» войне с Россией. Во вторник страна будет отмечать 10 годовщину тех событий, во время которых сепаратисты в Абхазии и Южной Осетии объявили о «независимости», которую кроме России признали разве что Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. Российские солдаты начертили и контролируют «границы» этих так называемых «республик». За это Тбилиси уже 10 лет не ведет никаких дипломатических отношений с Кремлем, обвиняя его в оккупации грузинской территории.

Читайте такжеРеакция РФ на вступление Украины в НАТО будет "крайне негативной" - Путин

В начале августа американский «Национальный демократический институт» опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что 75% жителей Грузии поддерживают вступление их страны в НАТО. О перспективе членства в альянсе грузины мечтают уже больше десятилетия. В апреле 2008 года во время саммита НАТО в Бухаресте было объявлено, что это лишь вопрос времени, а Тбилиси (как и Киев) должен получить план действий для получения членства. Однако, через несколько месяцев после этого российские танки подошли к грузинской столице.

С того времени все саммиты НАТО для Грузии завершаются лишь размытыми заявлениями.

«Во время последнего саммита в Брюсселе Грузия впервые за 10 лет не получила совсем ничего. На протяжении предыдущих лет принимались решения об открытии тренировочных центров и предоставление значительной поддержки грузинской армии. А в этом году совсем ничего. В НАТО есть такие страны, которые не хотят, чтобы Грузия вступила в альянс. Речь идет прежде всего о Германии и других странах, которые не хотят еще больше обострять конфликт с Россией», - сказал Rzeczpospolita грузинский политолог и публицист Димитри Авалиани.

Читайте такжеWashington Post: Война в Украине дает ответ на вопрос зачем расширять НАТО

«Учения нужны, но этого мало. Ситуация будет оставаться напряженной и ничего нельзя исключать, пока Грузия не получит четкой гарантии безопасности», - добавил он.

Нервную реакцию в Москве вызывает даже временное присутствие войск США на Кавказе. Ведь она с имперских времен считает регион своей «территории влияния». Российский МИД осудил учения Noble Partner 2018 и их проведение в Грузии, назвав их попыткой «надавить» на Абхазию, Южную Осетию и Россию. Хотя в это же время в сепаратистской Абхазии, где Москва разместила свою военную базу, проходят российские маневры, в которых принимают участие 2,5 тысяч солдат и 600 единиц боевой техники.

«Российская 58-я армия (она принимала участие в войне против Грузии в 2008 году – ред.) имеет богатый опыт, а если потребуется, реакция российского президента будет молниеносной», - сказал Rzeczpospolita глава российского «Центра военно-политических исследований» при престижном Московском институте международных отношений Алексей Подберезкин.

«На протяжении 300 лет Грузия была частью России, то же касается Украины. Никогда эти страны не были независимыми», - добавил он.