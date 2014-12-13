В результате теракта в Кабуле погибли шестеро афганских военных

20:57, 13 декабря 2014
Мир
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В результате теракта, организованного движением "Талибан" в Кабуле, погибли шестеро афганских военнослужащих.

REUTERS

Смертник приблизился к автобусу с военными на окраине столицы и совершил самоподрыв, передает Росбалт со ссылкой на BBC.

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В полиции Кабула отметили, что смертник шел к месту преступления пешком.

В настоящее время данные о раненых при взрыве уточняются, однако уже известно, что пострадали 8-10 человек.

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