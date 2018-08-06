Израиль возводит барьер на морской границе с Сектором Газа (видео)

В Минобороны страны объясняют, что барьер должен защитить израильтян от нападений со стороны исламской группировки "Хамас".

Израиль возводит мощное ограждение вдоль морской границы с Сектором Газа.

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Как сообщается в сюжете ТСН, единственное в своем роде сооружение имеет три уровня: подводный, слой из бронированного камня и ограда.

В Минобороны страны объясняют, что барьер должен защитить израильтян от нападений со стороны исламской группировки "Хамас".

Строительство продолжается на фоне пограничного конфликта. Во время последних беспорядков несколько дней назад на админгранице погиб палестинец, 220 человек - пострадали.

Организаторы протестов угрожают продолжать акции, пока Израиль не отменит экономическую блокаду Газы.

Ранее УНИАН сообщал, что на границе Израиля и сектора Газа 20 июля произошла новая вспышка насилия. После того, как палестинские боевики обстреляли израильских военных, армия Израиля провела масштабную атаку с участием авиации, артиллерии и танков.