Тысячи испанцев пробежались по Мадриду в костюмах Санта-Клаусов (фото, видео)

16:14, 13 декабря 2014
Мир
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В Мадриде прошел традиционный забег.

REUTERS

В субботу, 13 декабря, в столице Испании, Мадриде, прошел ежегодный забег Папа-Ноелей (Санта-Клаусов).

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Тысячи испанцев пробежались по городу в рождественских костюмах.

Видео AGENCIA EFE

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