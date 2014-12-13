Тысячи испанцев пробежались по Мадриду в костюмах Санта-Клаусов (фото, видео)
16:14, 13 декабря 2014Мир
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В Мадриде прошел традиционный забег.
REUTERS
В субботу, 13 декабря, в столице Испании, Мадриде, прошел ежегодный забег Папа-Ноелей (Санта-Клаусов).
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Тысячи испанцев пробежались по городу в рождественских костюмах.
Видео AGENCIA EFE
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